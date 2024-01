Instabank ASA Aktie: Das sieht interessant aus!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Instabank Asa I-Aktie bleibt neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden weder positiv noch negativ über das Unternehmen gesprochen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs der Instabank Asa I-Aktie von 0,119 EUR um 8,18 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,11 EUR liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,11 EUR um 8,18 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating für das Unternehmen führt.

Hinsichtlich der Dividendenrendite ergibt sich, dass diese bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent beträgt, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Instabank Asa I von Analysten als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Instabank Asa I liegt bei 88,24, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48 und wird als neutral eingestuft.

Insgesamt erhält die Aktie von Instabank Asa I auf der Basis des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse, der Dividendenpolitik und des Relative Strength Index insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.