Instabank ASA Aktie: Das kann keiner glauben

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Instabank Asa I liegt bei 6, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 12,1 für Handelsbanken deutlich niedriger ist. Dies bedeutet, dass die Aktie fundamental betrachtet unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine neutrale Stimmungslage bezüglich Instabank Asa I. Weder positive noch negative Themen wurden diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Dividendenrendite von Instabank Asa I beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,63 für Handelsbanken liegt. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Instabank Asa I mit einem RSI-Wert von 48,61 als neutral eingestuft wird. Sowohl der 7-tägige RSI als auch der RSI25 von 48 deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.