Instabank ASA Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Hinweis auf überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Laut dem RSI der letzten 7 Tage hat die Instabank Asa I-Aktie einen Wert von 37. Auf dieser Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft und erhält somit ein "Neutral"-Rating. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (45,83) zeigt, dass auch auf dieser Basis die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, wodurch sie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Instabank Asa I.

In Bezug auf die Dividende schüttet die Instabank Asa I im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 4,81 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 4,81 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag demnach niedriger ist.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Instabank Asa I als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 6,31 liegt die Aktie insgesamt 52 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der 13,07 beträgt. Aus fundamentalen Gründen erhält die Aktie somit die Einstufung "Gut".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Instabank Asa I in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher bekommt die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, wodurch die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.