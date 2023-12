Instabank ASA Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Instabank Asa I-Aktie wird in der technischen Analyse positiv bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,11 EUR, wobei der letzte Schlusskurs mit 0,117 EUR um 6,36 Prozent darüber liegt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,11 EUR) weist eine Abweichung von +6,36 Prozent auf. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus der charttechnischen Sicht.

Fundamental betrachtet weist die Instabank Asa I-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6 auf, während der Branchendurchschnitt bei 11,79 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich "Handelsbanken" unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene erhält.

Die Diskussionen auf den sozialen Medien deuteten darauf hin, dass die Anlegerstimmung bezüglich der Instabank Asa I-Aktie neutral ist. Sowohl positive als auch negative Ausschläge wurden nicht verzeichnet, und überwiegend neutrale Themen wurden in den Diskussionen angesprochen. Aus dieser Analyse ergibt sich für die Anlegerstimmung eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese für die Instabank Asa I-Aktie bei 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 0 liegt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.