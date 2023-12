Inspur Electronic Information Industry Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

Der Aktienkurs von Ieit hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 62,63 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Überrendite von 50,23 Prozent bedeutet, da der Durchschnitt bei 12,4 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt 17,65 Prozent, wobei Ieit aktuell 44,98 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Ieit eine Dividendenrendite von 0,51 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und von der Redaktion mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt in den vergangenen beiden Wochen eine überwiegend positive Bewertung für Ieit. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen diskutiert. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der bei Ieit bei einem Niveau von 55,08 auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 41,63 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie von Ieit.

