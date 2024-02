Inspur Electronic Information Industry Aktie: Das ist Wahnsinn!

In den letzten zwei Wochen wurde die Ieit-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung, die eine Einstufung als "Gut" erlaubt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche hat die Ieit-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +48,73 Prozent erzielt. Während die durchschnittliche Performance ähnlicher Aktien in diesem Zeitraum bei -13,51 Prozent lag, betrug die Performance von Ieit 35,22 Prozent. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor konnte eine Überperformance von 53,36 Prozent verzeichnet werden. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ieit-Aktie zeigt einen Wert von 24 für die letzten 7 Tage, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung zur Folge hat. Im Vergleich dazu ergibt der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 43,69, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für die Ieit-Aktie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ieit-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 38,41 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 32,62 CNH liegt, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf der anderen Seite liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstages, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ieit-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.