Inspur Electronic Information Industry Aktie: Was wird das noch werden?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ieit liegt bei 35,17, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Computer & Peripheriegeräte" weist einen Wert von 0 auf. Somit ist die Aktie aus fundamentaler Sicht weder über- noch unterbewertet und erhält eine neutrale Bewertung.

Die Stimmung gegenüber Ieit lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der öffentlichen Meinung einschätzen. Analysten haben die sozialen Plattformen für Ieit betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Beiträge negativ war. In den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um Ieit in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Stimmung gegenüber der Aktie als "schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" konnte Ieit in den letzten 12 Monaten eine Performance von 48,17 Prozent erzielen, während der Branchendurchschnitt bei 18,65 Prozent lag. Dies bedeutet eine Outperformance von +29,52 Prozent im Branchenvergleich. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite bei 13,2 Prozent, wobei Ieit um 34,97 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält Ieit ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Ieit im Vergleich zur Branche Computer & Peripheriegeräte eine Dividendenrendite von 0,51 % aus, was 0,51 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 1,02 % ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Dividendenausschüttung.