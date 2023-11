Inspur Electronic Information Industry Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er basiert auf der Relation der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. In unserer Analyse betrachten wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis für die Ieit-Aktie.

Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 68,42 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Ieit-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Ebenso ist der RSI25 mit einem Wert von 32,6 im neutralen Bereich, was der Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating einbringt. Insgesamt erhält die Ieit-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt unserer Analyse.

Bei der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, für den wir den 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachten. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Ieit-Aktie beträgt aktuell 39,56 CNH, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 35,58 CNH liegt (-10,06 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält die Ieit-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt mit 34,08 CNH nahe am letzten Schlusskurs (+4,4 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. In Summe wird die Ieit-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf fundamentale Kriterien beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Ieit-Aktie 38,96, was ähnlich dem Branchendurchschnitt ist (0 Prozent). Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie aus heutiger Sicht weder unter- noch überbewertet ist.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionsintensität im letzten Monat im neutralen Bereich lag. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Ieit-Aktie.

Insgesamt erhält die Ieit-Aktie auf Basis der verschiedenen Kriterien ein "Neutral"-Rating.