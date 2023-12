Inspur Electronic Information Industry Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

In den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Ieit. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings gab es eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Ieit daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Die Dividendenrendite von Ieit beträgt 0,51 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert von 0,27 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von unseren Analysten als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Ieit im vergangenen Jahr eine Rendite von 48,17 Prozent erzielt, was 34,74 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich ("Computer & Peripheriegeräte") liegt die Rendite von Ieit mit 29,06 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.