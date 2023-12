Inspur Electronic Information Industry Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Die Ieit-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 41,93 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 weist mit einem Wert von 38,14 auf eine neutrale Position hin, was Ieit auch hier ein "Neutral"-Rating einbringt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Ieit. Es gab insgesamt acht positive und drei negative Tage, sowie drei unklare Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ieit-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 39,69 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 36,3 CNH liegt, was einer Abweichung von -8,54 Prozent und somit einer "Schlecht"-Bewertung entspricht. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs über diesem gleitenden Durchschnitt (+7,02 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ieit-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat die Aktie in den letzten Jahr eine Rendite von 62,63 Prozent erzielt, was 50,84 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" ist Ieit aktuell 45,81 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.