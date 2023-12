Inspur Electronic Information Industry Aktie: Geht es jetzt los?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Ieit als Neutral-Titel einzustufen. Der Index berücksichtigt die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ieit-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 38,46, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 48,3, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Daraus ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Hinblick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Ieit eingestellt waren. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den vergangenen ein bis zwei Tagen hauptsächlich negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird daher eine "Neutral"-Einschätzung für Ieit abgegeben.

In Bezug auf die Dividende schüttet Ieit im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Computer- und Peripheriegeräte eine Dividendenrendite von 0,51 % aus, was 0,51 Prozentpunkte weniger als die durchschnittlichen 1,02 % ist. Aufgrund dieser geringfügig niedrigeren Rendite wird die Einstufung als "Neutral" vorgenommen.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ieit bei 38,96, was einem ähnlichen Niveau wie dem Branchendurchschnitt (0 Prozent) entspricht. Die Branche "Computer & Peripheriegeräte" weist einen Wert von 0 auf. Somit lässt sich feststellen, dass die Aktie aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet ist und daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.