Inspur Electronic Information Industry Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Aktie von Ieit weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,51 % aus, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,01 % in der Kategorie "Computer & Peripheriegeräte". Aufgrund dieser geringen Differenz von lediglich 0,5 Prozentpunkten wird die Dividende als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ieit liegt bei 35,17, was ähnlich dem Durchschnittswert der Vergleichsbranche ist. Somit erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In den vergangenen 12 Monaten hat die Aktie von Ieit eine Performance von 48,17 % erzielt, während ähnliche Aktien in der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche im Durchschnitt nur um 19,45 % gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +28,72 % im Branchenvergleich und einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ieit-Aktie liegt bei 74, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI jedoch bei 68,71, was zu einer abweichenden "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Ieit.