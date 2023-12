Inspur Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für deren Preis. Ein niedriges KGV deutet darauf hin, dass die Aktie günstig ist. Mit einem KGV von 17,2 liegt Inspur Digital Enterprise unter dem Branchendurchschnitt von 44, was sie zu einer günstigen Investition macht.

Jedoch bietet das Unternehmen eine Dividendenrendite von 1,09%, was im Vergleich zur Branchenrendite von 5,17% niedriger ist. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

In technischer Hinsicht liegt der gleitende Durchschnittskurs von Inspur Digital Enterprise bei 2,81 HKD, während der aktuelle Kurs bei 2,49 HKD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Auf der anderen Seite liegt der GD50 bei 2,21 HKD, was einer positiven Bewertung entspricht. Dadurch erhält das Unternehmen insgesamt eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz um das Unternehmen gab es in letzter Zeit keine signifikanten Veränderungen. Daher wird das Unternehmen in dieser Hinsicht neutral bewertet.

Zusammenfassend erhält Inspur Digital Enterprise eine neutrale Bewertung auf Grundlage verschiedener Kriterien.