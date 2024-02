Inspur Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Aktienanalysten betrachten bei der Einschätzung von Aktienkursen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung. Nach Analyse von Kommentaren und Befunden auf sozialen Plattformen wurde festgestellt, dass die Stimmung bezüglich Inspur Digital Enterprise neutral ist. Auch die Diskussionen in den sozialen Medien in den letzten Tagen waren hauptsächlich neutral, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Die Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. In Bezug auf Inspur Digital Enterprise wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Informationstechnologie" hat Inspur Digital Enterprise im letzten Jahr eine Rendite von -49,03 Prozent erzielt, was 27,69 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Software" beträgt -18,1 Prozent, wobei Inspur Digital Enterprise aktuell 30,92 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt eine Einstufung von "Neutral". Der GD200 des Wertes liegt bei 2,32 HKD, während der Kurs der Aktie bei 2,21 HKD liegt, was einer Abweichung von -4,74 Prozent entspricht. Für den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich eine Abweichung von +7,28 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.