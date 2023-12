Inspur Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Inspur Digital Enterprise-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 35. Basierend auf diesem Wert wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung. Der Wert des 7-Tage-RSI wird nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der 66,82 beträgt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Inspur Digital Enterprise-Aktie weder überkauft noch -verkauft (Wert: 66,82) eingestuft und erhält daher auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit nach der RSI-Bewertung eine "Neutral"-Rating für die Inspur Digital Enterprise-Aktie.

Die Anleger-Stimmung bei Inspur Digital Enterprise in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird insgesamt als neutral bewertet. Ausgewertete Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergaben, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Daher wird der Titel insgesamt als "Neutral" eingeschätzt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Auf fundamentaler Basis liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Inspur Digital Enterprise bei 17,2 und somit unter dem Branchendurchschnitt von 61 Prozent. Die Branche "Software" weist einen KGV-Wert von 44,56 auf. Dies führt zu einer Einschätzung als unterbewertete Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien, also eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Inspur Digital Enterprise derzeit eine Dividendenrendite von 1,09 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Software") von 6,11 %. Mit einer Differenz von lediglich 5,02 Prozentpunkten ergibt sich die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.