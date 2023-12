Inspur Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

In den letzten Wochen gab es bei Inspur Digital Enterprise keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes. Weder besonders positive noch negative Themen waren in den Diskussionen in den sozialen Medien auffällig. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Inspur Digital Enterprise nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Mit einem KGV von 17,2 liegt die Aktie insgesamt 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Software", der bei 42,67 liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Inspur Digital Enterprise diskutiert wurde. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet die Aktie daher insgesamt als "Neutral".

Eine technische Analyse, die den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage betrachtet, zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich darunter liegt. Damit wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Rating, nämlich "Neutral".

Insgesamt erhält die Inspur Digital Enterprise-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung sowohl im Hinblick auf das Stimmungsbild, das Anleger-Sentiment als auch die technische Analyse.