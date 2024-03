Inspur Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die Aktie von Inspur Digital Enterprise wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 22,91 liegt es insgesamt 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Software", der bei 42,88 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende wird Inspur Digital Enterprise mit einer Ausschüttung von 0,99 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (6,06 %) als niedriger bewertet, da die Differenz 5,07 Prozentpunkte beträgt. Daher ergibt sich aktuell die Einstufung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für Inspur Digital Enterprise basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über das Unternehmen diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten Tagen gab es auch keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Damit ergibt sich auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Inspur Digital Enterprise.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Inspur Digital Enterprise derzeit als überverkauft betrachtet wird. Mit einem RSI von 7,5 und einem RSI25 von 24 wird die Situation als überverkauft eingestuft, was eine Bewertung als "Gut" ergibt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Gut" vergeben.