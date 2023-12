Inspired Entertainment Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

In den letzten zwei Wochen wurde Inspired Entertainment von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Zusammenfassend kann die Anleger-Stimmung daher als "Gut" eingestuft werden, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen zeigt sich, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Inspired Entertainment-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt, dass der RSI der Inspired Entertainment bei 32,24 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 45,88 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Inspired Entertainment bei 11, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (KGV von 49,21) unter dem Durchschnitt liegt. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird Inspired Entertainment daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.