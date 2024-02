Inspired Entertainment Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Analystenbewertung: Laut Analystenmeinungen der letzten zwölf Monate erhielt Inspired Entertainment 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Im vergangenen Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 19 USD, was einer potenziellen Steigerung um 103,21 Prozent vom letzten Schlusskurs (9,35 USD) entspricht. Somit erhält die Inspired Entertainment-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Stimmung und Diskussion: In Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität gab es im letzten Monat keine bedeutende Veränderung. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich im letzten Monat nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Inspired Entertainment-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Fundamentale Analyse: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Inspired Entertainment liegt bei 13, was unter dem Branchendurchschnitt (49,65) für die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier über- oder unterbewertet ist. Der 7-Tage-RSI von Inspired Entertainment liegt bei 44,51, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (48,23) deutet auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt erhält Inspired Entertainment daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.