Inspired Energy Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Inspired-Aktie: Fundamentale Analyse und technische Bewertung

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Unternehmen. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, und Inspired weist mit einem KGV von 26,26 einen Wert unter dem Branchendurchschnitt von 61 auf. Dies entspricht einem Unterschied von 58 Prozent. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Inspired eine Rendite von 3,66 % aus, was 8,04 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 11,7 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenrendite im Vergleich zur Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Inspired-Aktie bei 73 GBP liegt, während der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 81,9 GBP lag, was einem Unterschied von -10,87 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auf der Basis des 50-Tages-Durchschnitts erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI-Wert von 10 deutet darauf hin, dass die Inspired-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Wenn man die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 44, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich für die RSI-Bewertung ein positives Ergebnis.