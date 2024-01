Inspire Medical löst Jubelsturm aus!

Die Inspire Medical-Aktie wird derzeit von der technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft, da der Aktienkurs mit 203,43 USD einen Abstand von -12,94 Prozent zur 200-Tage-Linie von 233,67 USD aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 159,99 USD, was einer Differenz von +27,15 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die durchschnittliche Bewertung der Inspire Medical-Aktie von 8 Analysten in den letzten zwölf Monaten ist "Gut", bestehend aus 7 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Mit einer Kursprognose von 279,4 USD ergibt sich laut Analysten ein Aufwärtspotential von 37,34 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Inspire Medical in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem positiven Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führt und von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die gestiegene Aufmerksamkeit und Diskussion über das Unternehmen führen insgesamt zu einem positiven Rating.

Die Anlegerstimmung im Social Media war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Inspire Medical, was auch durch die hauptsächlich positiven Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage bestätigt wird. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Inspire Medical von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.