Inspire Medical Aktie: Das ist erstaunlich

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Inspire Medical liegt bei 47,22 und deutet auf eine neutrale Situation hin, weder überkauft noch -verkauft. Die RSI25, die den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf die Inspire Medical Aktie. Anleger diskutierten vor allem über positive Themen, was zu einer Bewertung mit "Gut" führt. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt nur eine schwache Aktivität in Bezug auf die Inspire Medical Aktie. Die Diskussionsintensität war gering, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik hat Inspire Medical ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 0, was zu einer negativen Differenz von -2,15 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitstechnologie" führt. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine Bewertung von "Schlecht" von den Analysten.