Inspire Medical Aktie: Was für ein Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Inspire Medical-Aktie beträgt aktuell 59, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 38,32 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der RSI-Analyse.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Inspire Medical in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem positiven Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Inspire Medical in etwa normalem Maße diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Aktie erhält daher insgesamt ein "Gut"-Rating basierend auf dem Sentiment und Buzz.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 231,43 USD für den Schlusskurs der Inspire Medical-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 191,05 USD, was einem Unterschied von -17,45 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 164,06 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse.

Aktuell bietet die Aktie von Inspire Medical eine Dividendenrendite in Höhe von 0 %. Im Vergleich zum branchenüblichen Durchschnitt der Gesundheitstechnologie bedeutet dies einen geringeren Ertrag in Höhe von 89,56 Prozentpunkten. Daher fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens mit "Schlecht" aus.