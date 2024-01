Inspire Medical Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Aktienkurs von Inspire Medical liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor um 27,66 Prozent niedriger, was mehr als 41 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Gesundheitstechnologie-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 14,86 Prozent, wobei Inspire Medical mit 42,52 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Inspire Medical-Aktie bei 230,86 USD liegt, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 185,86 USD (-19,49 Prozent Abweichung) liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 165,69 USD, und der letzte Schlusskurs liegt über diesem Durchschnitt (+12,17 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Inspire Medical auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Inspire Medical zeigt einen Wert von 20,32, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 38,11 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Analysten schätzen die Aktie von Inspire Medical langfristig als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 6 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel von 273,5 USD, was einer Erwartung von 47,15 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben.