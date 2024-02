InspireMD Aktie: Der weitere Knall!

Die technische Analyse der Inspiremd-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 2,55 EUR liegt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung, da der Aktienkurs bei 2,44 EUR lag und somit einen Abstand von -4,31 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei -1,61 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Inspiremd lässt sich feststellen, dass die Aktivität im Netz eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Entwicklung, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, während in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird das Unternehmen als neutral eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Inspiremd-Aktie liegt bei 85,71, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 63,24, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtrating von "Schlecht".