InspireMD Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 13 Tagen grün an, was darauf hinweist, dass keine negativen Diskussionen aufgezeichnet wurden. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten Tagen gab es auch verstärkte positive Diskussionen über das Unternehmen Inspiremd. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt sich für Inspiremd ein neutrales Bild. Die Diskussionsintensität war üblich aktiv, sodass die Einschätzung für diesen Faktor "Neutral" lautet. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Wertung für Inspiremd.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Inspiremd-Aktie beträgt aktuell 14, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird auch hier ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine weniger volatile Bewertung, nämlich "Neutral", da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 2,27 EUR für die Inspiremd-Aktie, während der aktuelle Kurs bei 2,54 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +11,89 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Im Gegensatz dazu hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 2,53 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit eine Gesamtnote von "Gut" für Inspiremd.