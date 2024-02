InspireMD Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Inspiremd diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen überwiegen. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Inspiremd befasst, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 2,53 EUR, während der aktuelle Kurs bei 2,52 EUR liegt, was einer Abweichung von -0,4 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 2,47 EUR nahe am letzten Schlusskurs (+2,02 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Inspiremd derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz lässt sich feststellen, dass es eine erhöhte Aktivität im Netz bezüglich Inspiremd gibt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Inspiremd in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".