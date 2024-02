Inspirato Registered (A) Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Inspirato eingestellt waren. Insgesamt gab es sieben positive und einen negativen Tag, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Inspirato daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 11,19 USD für die Inspirato-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,27 USD, was einem Unterschied von -61,84 Prozent entspricht. Daher wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt im Rahmen der Charttechnik analysiert. Aktuell beträgt dieser 3,98 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt (+7,29 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Inspirato für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung zugesprochen.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Inspirato-Aktie mit einem RSI-Wert von 38,66 weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird für dieses Signal die Einstufung "Neutral" vergeben. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 33, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher für den RSI eine Einstufung "Neutral".

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Inspirato in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einem Rückgang des Stimmungsbarometers der Marktteilnehmer führte. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Auch die Intensität der Beiträge zu Inspirato liefert Anzeichen dafür, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Inspirato Registered (A)-Analyse vom 23.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Inspirato Registered (A) jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Inspirato Registered (A)-Analyse.

Inspirato Registered (A): Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...