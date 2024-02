Inspirato Registered (A) Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, gibt Aufschluss über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen ins Verhältnis setzt. Die Inspirato-Aktie hat einen RSI von 17,48, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine "Gut"-Bewertung zur Folge hat. Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 33, was als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist das Sentiment und der Buzz, also die öffentliche Stimmung und Diskussion im Netz. Die Diskussionsintensität der Inspirato-Aktie war in den letzten Monaten gering, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Insgesamt erhält Inspirato daher eine "Schlecht"-Wertung in dieser Kategorie.

Die Diskussionen zu Inspirato in den sozialen Medien der letzten Wochen deuten insgesamt auf positive Meinungen und Stimmungen hin. Basierend auf diesen Signalen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Inspirato-Aktie bei 4,27 USD liegt, was einer Entfernung von -61,32 Prozent vom GD200 (11,04 USD) entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, welcher die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, steht hingegen bei 3,99 USD, was einem Abstand von +7,02 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Inspirato-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.