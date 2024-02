Inspirato Registered (A) Aktie: Eine klare Abfuhr!

In den letzten vier Wochen hat sich das Stimmungsbild für die Aktie von Inspirato verschlechtert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen ist leicht zurückgegangen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien herrscht jedoch insgesamt eine besonders positive Anleger-Stimmung gegenüber Inspirato, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Inspirato-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Dies gilt sowohl für den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als auch für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis.

In der technischen Analyse ergibt sich eine gemischte Bewertung für die Inspirato-Aktie. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist auf eine Abweichung von -62,49 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Bewertung entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt jedoch eine positive Abweichung von +6,03 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Inspirato-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Diese verschiedenen Faktoren ergeben ein gemischtes Bild für die Aktie von Inspirato, wobei die Stimmung der Anleger positiv ist, während die technische Analyse zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.