Inspiration Healthcare-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Aktie von Inspiration Healthcare weist eine Dividendenrendite von 1,43 Prozent auf, was 3,14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 4 Prozent. Daher wird die Aktie im Vergleich als unrentables Investment angesehen und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Positive Themen dominierten an zwei Tagen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Es wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Inspiration Healthcare diskutiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Inspiration Healthcare derzeit bei 44,34 GBP verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 37,3 GBP aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -15,88 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (41,43 GBP) ergibt sich mit -9,97 Prozent ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Inspiration Healthcare in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im roten Bereich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Aktie wurde deutlich häufiger diskutiert als normal und verzeichnet eine steigende Aufmerksamkeit, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

