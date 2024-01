Inspiration Healthcare Aktie: Viel Lärm um nichts!

Die britische Firma Inspiration Healthcare hat kürzlich ihre Dividendenrendite veröffentlicht, die im Vergleich zur Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör Branche unterdurchschnittlich ist. Mit einer Dividendenrendite von 1,43 % liegt sie 2,92 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 4,35 %. Dadurch wird der Ertrag als niedriger eingestuft und das Unternehmen erhält das Rating "Schlecht".

In Bezug auf die fundamentalen Kennzahlen weist die Aktie von Inspiration Healthcare ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 44,15 auf, was 20 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Ein höheres KGV deutet oft auf Wachstumsaktien hin, jedoch kann die Aktie aufgrund des im Vergleich hohen KGV als "teuer" eingestuft werden. Daher erhält sie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse der Aktie zeigt gemischte Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 45,42 GBP, während der aktuelle Kurs bei 45 GBP liegt, was zu einer geringfügigen Abweichung von -0,92 Prozent führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Unter Berücksichtigung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Unternehmen in der Branche verzeichnete Inspiration Healthcare in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,6 Prozent, was eine Underperformance von -10,77 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen daher ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass Inspiration Healthcare in Bezug auf Dividende, fundamentale Kennzahlen, technische Analyse und Performance im Branchenvergleich eher schlecht abschneidet.