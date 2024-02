Inspiration Healthcare Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Inspiration Healthcare liegt aktuell bei 44,15 und damit 11 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Bereich Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör, der bei 39 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten vier Wochen konnte eine verbesserte Stimmungslage bei Inspiration Healthcare in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz eine Bewertung von "Gut". Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch weder erhöht noch verringert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Inspiration Healthcare-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 44,17 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 35,5 GBP liegt, was einem Unterschied von -19,63 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 41,26 GBP und der letzte Schlusskurs bei 35,5 GBP, was einer Abweichung von -13,96 Prozent entspricht. Beide Werte führen zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien in Bezug auf Inspiration Healthcare ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungsfaktoren, dass Inspiration Healthcare derzeit gemischte Einschätzungen erhält, wobei das KGV auf eine Überbewertung hindeutet, die Stimmung in den sozialen Medien jedoch positiver ausfällt. Die Anlegerstimmung ist neutral, und die technische Analyse deutet auf einen negativen Trend hin. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation in Zukunft entwickeln wird.