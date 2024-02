Inspiration Healthcare Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Analyse der Aktienkurse von Inspiration Healthcare umfasst harte und weiche Faktoren, einschließlich der Stimmung der Anleger. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde in sozialen Medien neutral. In den letzten Tagen haben die Nutzer hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Inspiration Healthcare eine Rendite von 1,43 Prozent auf, was 3,09 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4 Prozent. Folglich wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Inspiration Healthcare-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 43,94 GBP, während der Aktienkurs selbst bei 35,5 GBP um -19,21 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage weist mit 40,84 GBP auf eine Abweichung von -13,08 Prozent hin. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung der Inspiration Healthcare-Aktie basierend auf verschiedenen Faktoren, einschließlich der Stimmung der Anleger und der technischen Analyse.