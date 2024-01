Insperity Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Aktienkurs von Insperity wird im Branchenvergleich betrachtet, und es zeigt sich, dass die durchschnittliche Jahresperformance des Unternehmens in der "Industrie"-Branche um 7,16 Prozent höher liegt als die Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor. Im Vergleich zur "Professionelle Dienstleistungen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 6,57 Prozent verzeichnet, liegt Insperity um 0,59 Prozent darüber. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Insperity-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von +6,12 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,48 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei Insperity abnimmt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In der fundamentalen Analyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Insperity aktuell 24,09 und liegt damit 55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 53. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Insperity auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.