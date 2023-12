Insperity Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Relative Strength-Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Insperity liegt bei 55,26 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 43,18 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses von Insperity zeigt sich, dass das Unternehmen in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,77 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche durchschnittlich um 5,1 Prozent, was bedeutet, dass Insperity in diesem Vergleich um -1,33 Prozent unterperformt hat. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 147,43 Prozent, wobei Insperity um 143,66 Prozent unter diesem Durchschnittswert blieb. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie abgegeben.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Insperity weist hier einen Wert von 23,27 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche und somit als unterbewertet gilt. Das Branchen-KGV liegt bei 53,37, was einen Abstand von 56 Prozent zum KGV von Insperity bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Abschließend betrachtet, liegt die Dividendenrendite von Insperity bei 2,24 Prozent, was 3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Professionelle Dienstleistungen" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent auf. Somit ist die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.