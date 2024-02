Insperity Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die fundamentale Analyse des Unternehmens Insperity zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 24,09 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Professionelle Dienstleistungen". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, da das Branchen-KGV bei 53,6 liegt, was einen Abstand von 55 Prozent zum KGV von Insperity bedeutet.

In Bezug auf die Dividende weist Insperity eine Ausschüttung von 1,92 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,2 % in der Kategorie "Professionelle Dienstleistungen" niedriger ist. Die Differenz von 3,28 Prozentpunkten führt zu einer negativen Bewertung in Bezug auf die Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Insperity-Aktie zeigt, dass diese sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis als überkauft einzustufen ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 83, während der RSI der letzten 25 Tage einen Wert von 74,1 aufweist. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie überkauft ist und erhalten daher eine negative Bewertung im Hinblick auf den RSI.

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um Insperity auf Plattformen der sozialen Medien weisen überwiegend positive Meinungen in den Kommentaren und Diskussionen der letzten Wochen auf. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist und daher positiv eingestuft werden kann.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Insperity, wobei das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aufgrund des günstigen Werts positiv hervorsticht, während die Dividende und der Relative Strength Index (RSI) eher negativ bewertet werden. Die Anlegerstimmung hingegen wird positiv eingeschätzt.