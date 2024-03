Inspecs Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Das Unternehmen Inspecs wurde von Analysten hinsichtlich der Stimmung auf sozialen Plattformen betrachtet, wobei festgestellt wurde, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. In den letzten Tagen haben Nutzer in den sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen rund um Inspecs diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft.

Die charttechnische Analyse der Inspecs-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 88,98 GBP liegt, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 55 GBP liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -38,19 Prozent und führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch auf Basis der letzten 50 Handelstage, bei einem gleitenden Durchschnitt von 68,47 GBP und einem letzten Schlusskurs darunter, was zu einer Abweichung von -19,67 Prozent führt. Somit erhält die Inspecs-Aktie auf kurzfristiger Basis ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Inspecs gab. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass Inspecs unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Inspecs-Aktie liegt bei 86, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 61,15, was weder überkauft noch -verkauft anzeigt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Inspecs.