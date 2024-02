Inspecs Aktie: Das hat Konsequenzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Verbund AG":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert von Inspecs liegt aktuell bei 100, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 78 signalisiert, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die Inspecs-Aktie daher eine Einstufung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Bei der technischen Analyse betrachtet man auch den Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über einen bestimmten Zeitraum. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 92,92 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 61 GBP liegt, was einer Abweichung von -34,35 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 75,37 GBP unter dem letzten Schlusskurs (-19,07 Prozent). Aufgrund dieser Werte erhält die Inspecs-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien können ebenfalls Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie geben. Bei Inspecs wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage festgestellt, weshalb die Aktie hier mit "Neutral" bewertet wird.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen deutlich, dass in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen und Themen rund um die Inspecs-Aktie geäußert wurden. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass das Unternehmen basierend auf der Anlegerstimmung als "Gut" einzustufen ist.

Insgesamt ergibt sich also eine differenzierte Bewertung der Inspecs-Aktie basierend auf verschiedenen Analyseinstrumenten.

