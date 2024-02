Inspecs Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Bei einem Wert dazwischen wird die Situation als neutral eingestuft. Der RSI der Inspecs liegt bei 26,67, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Dagegen beträgt der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, 70,8, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Wert des Schlusskurses der Inspecs-Aktie (62 GBP) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (94,71 GBP) liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs (77,46 GBP) unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt wird die Inspecs-Aktie daher auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität zeigt keine signifikanten Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Inspecs-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten auf überwiegend positive Meinungen hin, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass die Aktie von Inspecs bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.