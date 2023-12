Inspecs Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Inspecs: Analyse der Anlegerstimmung und technischen Indikatoren

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Inspecs in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Anleger-Stimmung in Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Inspecs liegt bei 7,69 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder Überkauftheit noch Überverkauftheit und wird daher mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Inspecs-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 100,04 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 84,5 GBP -15,53 Prozent darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Inspecs-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.