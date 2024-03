Insource Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

In den letzten Wochen wurde bei Insource eine deutliche Verschiebung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Andererseits wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Insource daher für dieses Kriterium ein "Schlecht".

Der Relative Strength-Index ergibt für die Insource-Aktie eine neutrale Bewertung. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 28,35, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 30,79 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung in den sozialen Plattformen war überwiegend negativ, allerdings wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen diskutiert. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung der Aktie hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Insource-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 994,25 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 906 JPY liegt, was einer Abweichung von -8,88 Prozent entspricht und daher als "Schlecht" bewertet wird. Auf Basis des Durchschnitts aus den letzten 50 Handelstagen erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs darüber liegt.

Insgesamt ergibt sich für die Insource-Aktie daher ein "Neutral"-Rating auf der Basis der einfachen Charttechnik.