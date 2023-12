Insource Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Insource intensiv diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Diskussionen in den vergangenen Tagen bezogen sich jedoch weder stark auf positive noch negative Themen rund um Insource, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Insource-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1139,54 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 815 JPY weicht somit um -28,48 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (926,54 JPY) liegt derzeit unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum weisen auf eine mittlere Aktivität und eine geringe Stimmungsänderung hin, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Insource-Aktie kurzfristig und auch auf 25-Tage-Basis als überkauft bewertet wird, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse eine eher negative Bewertung für die Insource-Aktie.