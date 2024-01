Insource Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Insource. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 34,62 Punkte, was bedeutet, dass Insource derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 65,37, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Insource damit als "Neutral" für diesen Analysepunkt bewertet.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Insource derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1113,68 JPY, während der Kurs der Aktie bei 884 JPY liegt, was einer Abweichung von -20,62 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 906,82 JPY führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Insource daher als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Insource eingestellt waren. Es gab keine negative Diskussion und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Insource daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht bedeutend höher oder niedriger als üblich. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für Insource, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie führt.