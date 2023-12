Insource Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt weit verbreitet ist. Im Falle von Insource wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 45,98 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Insource-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass Insource überkauft ist, weshalb das Wertpapier für diesen Zeitraum als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Insource in sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da es keine Hinweise auf übermäßig positive oder negative Diskussionen gibt. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie zeigt, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Insource unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt und somit zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde Insource von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

In technischer Hinsicht steht die Insource-Aktie derzeit mit einem Kurs von 835 JPY -8,06 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -25,58 Prozent, wodurch die Aktie auch für diesen Zeitraum als "Schlecht" eingestuft wird. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingeschätzt.