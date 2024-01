Insolvenzverwalter informiert über Backkette Lila Bäcker

NEUBRANDENBURG (dpa-AFX) - Der Insolvenzverwalter der Backkette Lila Bäcker, Christian Graf Brockdorff, will an diesem Dienstag (11.00 Uhr) in Neubrandenburg über das weitere Vorgehen informieren. Die rund 160 verbliebenen Filialen in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin und Schleswig-Holstein werden nach Angaben des Insolvenzverwalters zum 1. Februar geschlossen, rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen entlassen werden. Die letzten Brote und Brötchen in Pasewalk sollen am Freitag gebacken werden.

Da der letzte verbliebene Interessent den Angaben zufolge seine Finanzierung nicht hinreichend belegen konnte und formelle Anforderungen nicht erfüllte, wurde das Angebot von den Banken abgelehnt. Die Finanzierer seien deshalb nicht weiter bereit gewesen, Verluste aus dem laufenden Geschäftsbetrieb zu tragen, hieß es.

Lila Bäcker hat schon seit Jahren mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Nun wird die Kette komplett abgewickelt./cjo/DP/jha