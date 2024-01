Insmed Aktie: Hilfe!

Insmed Aktie: Analysten bewerten positiv, Dividende jedoch niedrig

Die Insmed-Aktie weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie eine niedrige Dividende von 0 % auf, was sie laut Experten als "Schlecht" einstuft. Im Gegensatz dazu erhält das Unternehmen von Analysten eine positive Bewertung, die sich aus 7 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammensetzt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten besagt, dass das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 58,79 Prozent hat, was wiederum zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Insmed in den letzten 12 Monaten eine Performance von 56,8 Prozent, was im Vergleich zur durchschnittlichen Steigerung von 13,11 Prozent in der Biotechnologie-Branche eine Outperformance von +43,69 Prozent darstellt. Auch im Gesundheitspflege-Sektor lag Insmed mit einer Rendite von 20,2 Prozent deutlich über dem Durchschnittswert von 36,6 Prozent.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Insmed-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7-Wert von 75,73 führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 45,78 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt erhält die Insmed-Aktie auf Basis des Relative Strength-Indikators ein Gesamtranking von "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich somit ein gemischtes Bild für die Insmed-Aktie, wobei die positive Analystenbewertung im Kontrast zur niedrigen Dividende steht. Anleger sollten diese Faktoren bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.