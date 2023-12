Insigma Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Aktienkurs von Insigma liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" um mehr als 2 Prozent niedriger, mit einer Rendite von 10,3 Prozent. Die "Kommunikationsausrüstung"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 17,93 Prozent, wobei Insigma mit 7,63 Prozent deutlich darunter liegt. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Insigma ist insgesamt sehr positiv, wie aus Diskussionen in sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den vergangenen Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 9 negative Signale und 0 positive Signale, was zu einer Empfehlung "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs von Insigma bei 7,03 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 6,88 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung "Neutral". Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 6,65 CNH, was zu einem Abstand von +3,46 Prozent führt und ebenfalls zu einer Bewertung "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Insigma weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- (37,74 Punkte) als auch auf 25-Tage-Basis (45,6 Punkte). Daher erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine Bewertung "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit für Insigma eine Einschätzung von "Neutral" basierend auf der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und dem Relative Strength Index.