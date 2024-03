Insigma Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung. Insigma wurde von unseren Analysten auf sozialen Plattformen untersucht, wobei die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde positiv ausfiel. Darüber hinaus wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Insigma in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Bewertung "Gut". Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen erweitert, wobei drei konkrete Signale (2 "Schlecht", 1 "Gut") zur Verfügung standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf der Ebene der Handelssignale führte. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung der Stimmung von "Gut" für Insigma.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche hat Insigma in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +33,79 Prozent erzielt, während der Durchschnitt in dieser Branche um -19,13 Prozent gefallen ist. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -16,08 Prozent erzielte, lag Insigma um 30,74 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend verbessert hat. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Insigma als neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Insigma-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 54,17 und ein Wert für den RSI25 von 45,82, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.