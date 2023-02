Insights-X 2023: Geballte Rückkehr starker Marken / Faber-Castell, duo schreib & spiel, die Iden Gruppe und STABILO wieder dabei / Messetermin vom 11. bis 14. Oktober inklusive eXtra-Day

Nürnberg (ots) -Namhafte Firmen, große Marken und nachhaltige Aktionen präsentiert die Insights-X im Herbst auf dem Nürnberger Messegelände. Der Veranstalter, die Spielwarenmesse eG, hat beim erfolgreichen Re-Start im letzten Jahr auf die Stimmen der Branche gehört und berücksichtigt diese bereits auf der kommenden Messe. Zum erweiterten Konzept der Veranstaltung für "Stationery, Office, Bags and more" zählt daher der neue Fachhandelstag am Samstag.Der Kunde im MittelpunktDie Insights-X findet vom 11. bis zum 14. Oktober statt - und kann bereits zum jetzigen Zeitpunkt mit ihren Vorzügen punkten. Die neue Laufzeit weist eine Besonderheit auf: Während die Wochentage von Mittwoch bis Freitag in der Regel vor allem Einkäufer größerer Filialisten aus ganz Europa ansprechen, bietet die zusätzliche Öffnung am Samstag dem Fachhandel einen weiteren Tag, um die Messe zu besuchen. "Diese Neuerung ist das Resultat unserer Besucher- und Ausstellerumfrage. Dabei hat sich der Samstag als wichtiger Handelstag für die DACH-Region herauskristallisiert, worauf wir entsprechend reagiert haben", erklärt Christian Ulrich, Sprecher des Vorstands der Spielwarenmesse eG. Der Handel kann an den ersten drei Tagen aus dem kompletten Ausstellerpool schöpfen. Am sogenannten eXtra-Day erwartet ihn ein zentraler Bereich mit namhaften Anbietern und Aktionen. Mit dabei ist auch Hans Jörg Iden, Geschäftsführer der Iden Gruppe: "Wir begrüßen das neue Messekonzept der Insights-X mit der Erweiterung auf unterschiedliche Hallenbereiche und der Option, samstags zusätzlich zu öffnen. Dadurch ergibt sich für alle Messebesucher ein optimaler Branchenmix, der von uns gerne begleitet wird." Am Freitag, den 13. Oktober, findet nachmittags die Herbsttagung des Verbands duo schreib & spiel direkt auf dem Messegelände statt, sodass die Wege kurz bleiben und keine wertvolle Businesszeit zwischen den Veranstaltungen verloren geht.Die Marktführer der BrancheFür die achte Ausgabe der Insights-X sind bereits viele Hersteller und starke Brands angemeldet. Dazu zählen nationale sowie internationale Branchengrößen wie beispielsweise Ambar, Clairefontaine, Exacompta, Lässig, Online Schreibgeräte, Stylex und Undercover. Auch Faber-Castell ist wieder mit von der Partie. "Die Insights-X ist als Leitmesse ein Gradmesser für das wichtige Saisongeschäft Schule und eine bedeutende Kommunikationsplattform", betont Stefan Matschke, Faber-Castell Director Sales DACH, der auf die Stärke im Back-to-School-Segment hinweist. "Die Insights-X bietet uns sowie dem Handel die Gelegenheit, mit den Entscheidungsträgern der Branche in den persönlichen Austausch zu gehen", fügt Klaus Fliegerbauer, Geschäftsführer Eberhard Faber Vertrieb, hinzu. Die hohe Qualität sowohl auf Aussteller- als auch auf Besucherseite nimmt auf der Expo weiterhin einen wichtigen Stellenwert ein. Durch das kompakte Format, das perfekt auf die Branche zugeschnitten ist, sind die Ausstellerbesuche schnell und einfach zu verbinden. "Neben der entspannten und familiären Atmosphäre hat die Messe auch für uns als Marke eine zentrale Bedeutung", hebt Andreas Stark, Director Sales Germany - Sales Manager eCommerce bei STABILO, den Stellenwert der Insights-X hervor, und nennt einen weiteren Pluspunkt fürs Ordergeschäft: "Der Oktober ist ein idealer Zeitpunkt. Zusammengefasst: Ein Termin, der in keinem Kalender fehlen darf." Eine Messeparty, die am Freitagabend von der Spielwarenmesse eG gemeinsam mit den Ausstellern für alle Teilnehmer organisiert wird, rundet die Veranstaltung ab.Das Angebot für FrühbucherEinen Vorteil bietet der Veranstalter allen schnellen Entscheidern: Aussteller, die sich bis zum 15. März über die Webseite www.insights-x.com/anmeldung registrieren, erhalten einen Frühbucherrabatt auf den Beteiligungspreis. Darüber hinaus profitieren Unternehmen von einem attraktiven Medienpaket, das sie im Rahmen der Anmeldung automatisch mitbuchen. Es umfasst Gutscheincodes für die Einladung von Kundinnen und Kunden sowie personalisierte Marketingmaterialien wie Online-Banner zur Bewerbung der Messeteilnahme. Inbegriffen sind u. a. auch ein Unternehmenseintrag im Online-Ausstellerverzeichnis sowie ein Post auf den Social-Media-Kanälen der Insights-X."Wir freuen uns sehr über das positive Feedback der wichtigen Branchenplayer. Ihr eindeutiges Bekenntnis zur Insights-X wird die Anziehungskraft für weitere Aussteller deutlich erhöhen und auch beim Fachhandel die Entscheidung für einen Besuch in Nürnberg stärken", resümiert Christian Ulrich.Bildmaterial steht Ihnen unter www.insights-x.com/media zur Verfügung.Pressekontakt:Scarlett WisotzkiDirector CommunicationsSpielwarenmesse eGTel.: +49 911 99813-33Mail: s.wisotzki@spielwarenmesse.deOriginal-Content von: Spielwarenmesse eG, übermittelt durch news aktuell